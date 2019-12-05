Онлайн-аукціони з продажу деревини запрацюють з квітня 2020 року

Пілотний проєкт з продажу окремих партій необробленої деревини через систему електронних аукціонів “Прозорро. Продажі” запрацює з квітня 2020 року і триватиме до квітня 2021 року.

Таке рішення ухвалено на засіданні Кабінету міністрів у середу, 4 грудня, повідомляє Урядовий портал.

“Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо реалізації пілотного проєкту продажу окремих партій необробленої деревини через систему електронних аукціонів “Прозорро. Продажі”. Проєкт триватиме з квітня 2020 року до квітня 2021 року. Це допоможе побороти корупцію та зменшить незаконний обіг української деревини”, - йдеться у повідомленні.

На засіданні уряду також ухвалено рішення про запровадження єдиного електронного обліку української деревини, що допоможе проаналізувати внутрішній ринок споживання та запобігти неконтрольованим незаконним рубкам українського лісу. Це також інструмент боротьби з непрозорим продажем деревини та засіб посилення боротьби з корупцією у сфері надання дозволів на лісозаготівлю.

“Це рішення спрямоване на те, щоб українські підприємства могли законно і, головне, прозоро придбати необхідну кількість деревини для виробництва продукції в Україні. А це - робочі місця, додана вартість від виробництва і, головне, зменшення корупції”, - зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Читайте також: В Україні вперше за 10 років підготують інструкцію з упорядкування лісового фонду

Як повідомляв Укрінформ, до пілотного проєкту із впровадження електронного реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключено вже 8 областей України. Онлайн-карта вирубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську, Житомирську та Закарпатську області.

Лісорубний квиток – це дозвіл на заготівлю деревини. Містить інформацію про місце та обсяг заготівлі. Документ видають обласні управління лісового та мисливського господарства. Загальна площа лісових ділянок України становить 10,4 млн га. До сфери управління Держлісагентства належить 7,6 млн га лісів (73% лісового фонду України).

Фото: КМУ