Депутати підтримали законопроєкти у сфері банкрутства

Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроєкт №2276 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства" та №2290 "Про внесення змін до Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства".

За перший законопроєкт віддали свої голоси 295 народних обранців, за другий - 261, повідомляє портал Верховної Ради.

Законопроєкт №2276 усуває недоліки Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення відкриття проваджень у справах про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій задля недопущення порушення норм Конституції України.

Це дозволить господарським судам здійснювати провадження у справах про банкрутство у встановлені Кодексом процесуальні строки, що стимулює інвестиційну та кредитну сфери економіки України.

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Законопроєкт також прискорить приведення Положення про автоматизовану систему документообігу суду у відповідність до цього Кодексу, а також впровадження в роботу судів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, передбаченої процесуальними кодексами.

Законопроєктом №2290 пропонується врегулювати відносини у сфері страхування, та розвиток страхових послуг у сфері банкрутства, а саме забезпечити безперервне здійснення процедур банкрутства.

Також документом пропонується запобігти банкрутству теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення до поліпшення їх фінансового становища шляхом реалізації Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії".