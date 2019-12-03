Рада звільнила Укртрансгаз від деяких податкових зобов'язань

Народні депутати ухвалили в другому читанні та в цілому законопроєкт №2359-1 про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу.

Документ підтримали 328 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, до 1 січня 2021 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи, 100% корпоративних прав у статутному капіталі якої безпосередньо або опосередковано належать державі, або на баланс органа державної влади майна (основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, інших необоротних активів), що перебуває у державній власності у складі магістральних газопроводів та всіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом, і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи.

Згідно з документом, до 1 січня 2021 року, не вважаються постачанням товарів (послуг) операції з надання та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами.

Також, до 1 січня 2022 року, за операціями з постачання майна юридичної особи, яке не перебуває у державній чи комунальній власності і використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора газотранспортної системи, дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту визначається за касовим методом.

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Як повідомлялося, з 1 січня 2020 року діяльність із транспортування газу буде виокремлена зі структури НАК "Нафтогаз України": Україна отримає незалежного оператора ГТС, який стане контрагентом у майбутніх транзитних контрактах.

За словами міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля, анбандлінг відбуватиметься за моделлю ISO (Independent System Operator) з переходом в OU (Ownership unbundling).

Після анбандлінгу (відокремлення) модель ISO з 1 січня перетвориться на OU таким чином, що Нафтогаз втрачає право власності на газотранспортну систему, а правомочним власником стає держава в особі Мінфіну.

Анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії. Здійснюється на виконання ст. 9 Директиви 2009/73/ЄС.