Атомпрофспілка вимагає поновлення Недашковського і звільнення Оржеля

Атомпрофспілка України наполягає на звільненні Олексія Оржеля з посади міністра енергетики та захисту довкілля.

Про це йдеться у зверненні Атомпрофспілки до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

"Атомпрофспілка, яка, відповідно до законодавства та укладеної галузевої угоди, представляє колективні інтереси працівників атомно-промислового комплексу, наполягає на звільненні з посади міністра енергетики та захисту довкілля О.Оржеля", - наголосили автори звернення.

Атомпрофспілка стверджує, що Оржель гальмує усі проєкти розвитку та підтримки атомної галузі України. "Нещодавні заяви міністра за обмеження виробництва вітчизняної атомної електроенергії на користь імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, та, водночас, проти експорту української атомної електроенергії до Європейського Союзу демонструють його бажання стрімко змінити курс від енергонезалежності України до залежності від РФ, від розвитку атомної енергетики до її знищення", - зазначається у зверненні.

Також, як заявили в профспілці атомників, позиція Оржеля, зокрема, стосовно відмови від розвитку атомної енергетики, зупинки будівництва нових блоків, припинення міжнародного співробітництва, повної відсутності бачення процесу корпоратизації ДП НАЕК "Енергоатом" викликає у них дуже серйозне занепокоєння.

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Крім того, йдеться у зверненні, "Оржель демонструє відверте нерозуміння фундаментальних основ енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Його дії небезпечні не лише для стабільної роботи енергосистеми України, але й для стабільного забезпечення населення України доступною атомною електроенергією".

У зв’язку з цим Атомпрофспілка вимагає від Гончарука, крім звільнення Оржеля, створення окремого органу державного управління підприємствами атомного енергетично-промислового комплексу України, очолюваного професіоналами – енергетиками; проведення термінової наради щодо стратегії розвитку атомної галузі України, а також поновлення на посаді президента ДП НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

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Як повідомлялося, 27 листопада за ініціативою міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля уряд схвалив рішення про звільнення Недашковського.

Мінекоенерго серед основних причин звільнення Недашковського називає неефективний менеджмент, підозру у розкраданні держкоштів, безгосподарність у закупівлях, недотримання графіків ремонтів АЕС, невиконання фінпланів, збільшення витрат на обслуговування кредитів.