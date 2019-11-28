Під Мінекоенерго вимагали поновити Недашковського на посаді глави Енергоатома
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
"Вчорашнє рішення про звільнення Юрія Недашковського відбулося у таємному режимі без експертного обговорення, на останніх хвилинах засідання Кабінету міністрів України з порушенням процедури, без жодної особистої зустрічі міністра з Юрієм Недашковським. Опубліковані сьогодні на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.
Учасники акції звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням негайно втрутитись у ситуацію.
"Вчорашнє рішення про звільнення Юрія Недашковського, яке ініціював Олексій Оржель, призведе до повної дестабілізації роботи ядерної галузі та збурить людей у містах-супутниках АЕС", - йдеться у резолюції мітингу, що направлена на адресу Президента.
Атомники наполягають, що в особі Юрія Недашковського атомна енергетика країни має досвідченого та ефективного керівника.
Натомість заяви новопризначеного міністра "ставлять хрест не лише на майбутньому розвитку держави Україна, а й на поточній безпечній та надійній роботі українських АЕС", стверджують учасники мітингу.
Як наголошувалося, українська електроенергія з АЕС є найдешевшою у світі - 56,7 копійок за 1 кВт-год. Проте нині заради імпорту російсько-білоруської електроенергії обмежується виробництво вітчизняної атомної електроенергії. Та, незважаючи на це, АЕС України працюють стабільно, максимально скорочуючи терміни ремонтних кампаній.
"При найнижчому тарифі в світі лише за 2018 рік Енергоатом сплатив 11,5 млрд гривень податків, реалізував інвестиційні проєкти на суму 12,8 млрд гривень. Чому він вважається неефективним?", - зазначають у зверненні до Президента України учасники мітингу.
"Абсолютно безпідставно ініціюючи звільнення Юрія Недашковського, міністр робить це саме у той час, коли голова держави перебуває з офіційним візитом за кордоном, а сам наступного дня просто тікає у відрядження, ховаючись від запитань атомників", - обурювалися мітингувальники.Атомники під Мінекоенерго вимагали поновити Недашковського / Фото: Енергоатом
Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада з ініціативи міністра енергетики та захисту довкілля уряд схвалив рішення про звільнення глави ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Юрія Недашковського.
Серед основних причин цього рішення у Мінекоенерго назвали неефективний менеджмент, підозру у розкраданні держкоштів, безгосподарність у закупівлях, недотримання графіків ремонтів АЕС, невиконання фінпланів, збільшення витрат на обслуговування кредитів.
Наголошувалося, що кількість порушень у роботі атомних станцій з моменту призначення у 2014 році Недашковського почала зростати. Зокрема, за 2018 рік зафіксовано 22 порушення, хоча у 2014-му фіксувалося 10.