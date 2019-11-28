Під Мінекоенерго вимагали поновити Недашковського на посаді глави Енергоатома

Працівники ДП НАЕК "Енергоатом" у четвер, 28 листопада, провели під стінами Міністерства енергетики та захисту довкілля попереджувальну акцію протесту із вимогою поновити на посаді президента компанії Юрія Недашковського.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

"Вчорашнє рішення про звільнення Юрія Недашковського відбулося у таємному режимі без експертного обговорення, на останніх хвилинах засідання Кабінету міністрів України з порушенням процедури, без жодної особистої зустрічі міністра з Юрієм Недашковським. Опубліковані сьогодні на офіційному сайті Мінекоенерго звинувачення на адресу НАЕК "Енергоатом" є маніпулятивними, неправдивими та свідчать про відсутність реальних приводів для відставки президента НАЕК "Енергоатом", - йдеться у повідомленні.

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Учасники акції звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням негайно втрутитись у ситуацію.

Під час акції наголошувалося на знущанні зі стратегічної для України ядерної галузі і висловлювалася думка, що новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель її повністю ігнорує.

"Вчорашнє рішення про звільнення Юрія Недашковського, яке ініціював Олексій Оржель, призведе до повної дестабілізації роботи ядерної галузі та збурить людей у містах-супутниках АЕС", - йдеться у резолюції мітингу, що направлена на адресу Президента.

Атомники наполягають, що в особі Юрія Недашковського атомна енергетика країни має досвідченого та ефективного керівника.

Натомість заяви новопризначеного міністра "ставлять хрест не лише на майбутньому розвитку держави Україна, а й на поточній безпечній та надійній роботі українських АЕС", стверджують учасники мітингу.

Як наголошувалося, українська електроенергія з АЕС є найдешевшою у світі - 56,7 копійок за 1 кВт-год. Проте нині заради імпорту російсько-білоруської електроенергії обмежується виробництво вітчизняної атомної електроенергії. Та, незважаючи на це, АЕС України працюють стабільно, максимально скорочуючи терміни ремонтних кампаній.

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"При найнижчому тарифі в світі лише за 2018 рік Енергоатом сплатив 11,5 млрд гривень податків, реалізував інвестиційні проєкти на суму 12,8 млрд гривень. Чому він вважається неефективним?", - зазначають у зверненні до Президента України учасники мітингу.

"Абсолютно безпідставно ініціюючи звільнення Юрія Недашковського, міністр робить це саме у той час, коли голова держави перебуває з офіційним візитом за кордоном, а сам наступного дня просто тікає у відрядження, ховаючись від запитань атомників", - обурювалися мітингувальники.

Атомники під Мінекоенерго вимагали поновити Недашковського / Фото: Енергоатом

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада з ініціативи міністра енергетики та захисту довкілля уряд схвалив рішення про звільнення глави ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Серед основних причин цього рішення у Мінекоенерго назвали неефективний менеджмент, підозру у розкраданні держкоштів, безгосподарність у закупівлях, недотримання графіків ремонтів АЕС, невиконання фінпланів, збільшення витрат на обслуговування кредитів.

Наголошувалося, що кількість порушень у роботі атомних станцій з моменту призначення у 2014 році Недашковського почала зростати. Зокрема, за 2018 рік зафіксовано 22 порушення, хоча у 2014-му фіксувалося 10.