Президента закликають не допустити відставки очільника Енергоатома
Про це йдеться у відкритому листі УкрЯТ, направленому 27 листопада Президенту України та голові Кабміну за підписами почесного президента УкрЯТ, заслуженого енергетика України Володимира Броннікова та голови координаційної ради Спілки ветеранів атомної енергетики і промисловості Максима Кременя, що є у розпорядженні Укрінформу.
У своєму зверненні профільна ГО наголошує, що з початку військової агресії Росії атомна енергетика стала гарантом енергетичної безпеки України, тож вона закликає керівництво держави негайно втрутитися у ситуацію.
"Як стало відомо, міністр енергетики та захисту довкілля терміново ініціював відставку президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського - фахівця, який тричі очолював Енергоатом та був заступником міністра енергетики з питань ядерної галузі та відновлюваної енергетики. Має високий авторитет та довіру всіх можливих світових інституцій у ядерній галузі та виступав із доповіддю з питань забезпечення національної безпеки на засіданні Атлантичної ради. За рекордно стислі терміни ціною величезних зусиль атомників та безпосередньо президента ДП "НАЕК "Енергоатом" було реалізовано низку спільних з Європою та США проєктів, які дали можливість знищити історичну залежність української атомної галузі від російської. Атомники змусили державу з імперськими амбіціями, яка звикла диктувати умови шантажем та підкупом, стати пересічним гравцем на ринку, прозоро конкурувати за нього, а не як зазвичай диктувати свої умови через політичні важелі", - йдеться у листі.
Підписанти звернення вважають, що останні заяви міністра енергетики та захисту довкілля ставлять хрест не лише на майбутньому розвитку, а й на безпечній та надійній роботі атомної галузі, яка забезпечує понад 50% виробництва найдешевшої у світі електроенергії для України.
"11 блоків-мільйонників вже півроку працюють вдвічі дешевше, ніж платить населення за соціальним – найдешевшим тарифом на електроенергію! При цьому українські атомники встигають виконувати всі міжнародні вимоги, забезпечувати фізичний захист АЕС у військових умовах, модернізувати АЕС відповідно до найсучасніших технологій, продовжувати ресурс атомних блоків, в яких сплив термін експлуатації, на 10, а подекуди на 20 років. Програма Юрія Недашковського "9 блоків за 6 років" майже реалізована. Хіба це не критерії ефективної роботи державного підприємства для міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля?" - зазначають члени УкрЯТ.
Вони також нагадали, що НАЕК "Енергоатом" щороку посідає перші місяця серед підприємств України за індексом прозорості, успішно проходить всі місії Всесвітньої асоціації операторів АЕС та МАГАТЕ (Агентство з ядерної енергетики, входить до загальної системи міжнародних організацій ООН).
"Україна з блоками радянського дизайну першою у світі прийняла місію з фахівців, які працюють на енергоблоках західного дизайну, та успішно пройшла перевірку. Росія від такої перевірки відмовилася", - йдеться в зверненні.
Автори звернення висловили обурення діями міністра енергетики та захисту довкілля Оржеля. Вони переконані, що обмеження виробництва вітчизняної атомної електроенергії на користь імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, а також гальмування процесу нарощення експорту української атомної електроенергії у Польщу можуть призвести до залежності від РФ.
"Все це становить небезпеку не лише для стабільної роботи енергосистеми України, але й для стабільного забезпечення населення України доступною атомною електроенергією", - вважають автори звернення.
Як повідомлялося, напередодні у соцмережах з'явилися повідомлення, що міністр Оржель ініціював відставку президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.
"Українське ядерне товариство" - найбільша громадська організація в енергетиці України, яка входить до Європейського ядерного товариства.