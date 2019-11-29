У Росії розглядають можливість виплати $3 мільярдів боргу газом — Вітренко

Нафтогаз і Газпром обговорюють можливість виплати росіянами боргу в $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу в газовому еквіваленті.

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в ефірі Радіо НВ.

За його словами, міністр енергетики РФ Олександр Новак, який був присутній на переговорах, визнав той факт, що вони обговорюють питання виконання рішення арбітражу через поставки газу.

"За публічними заявами (сторони Газпрому - ред.) ми бачимо певний прогрес. Йдеться про газ на $3 млрд. Це дуже багато газу. Це роки імпорту України", - зазначив Вітренко.

Як повідомлялося, Нафтогаз пропонував Газпрому виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом з відповіддю Нафтогазу на пропозицію російської сторони про транзит.

Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року виніс рішення за позовом Нафтогазу проти Газпрому, згідно з яким російський газовий монополіст має виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії Газпрому до Нафтогазу за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогодні сума боргу російського Газпрому перед НАК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 3 млрд доларів.