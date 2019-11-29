Газпром зробив перший крок до нового транзитного контракту — Нафтогаз

Росія на газових переговорах з Україною почала процес погодження проєкту договору про приєднання газових мереж відповідно до європейських правил.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України" у Facebook з приводу газових переговорів у Відні між Україною та Росією 28 листопада.

"З хорошого: ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі по договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений у відповідності до європейських правил. Проєкт такого договору керівник ОГТСУ (оператора газотранспортної системи України — ред.) передав Газпрому ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали", - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили в Нафтогазі, такий договір є першим кроком до продовження транзиту, хоча до кінцевого рішення ще далеко.

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Тристоронню зустріч, заплановану на сьогодні, 29 листопада, перенесли саме для того, щоб фахівці обох операторів проаналізували коментарі і дійшли згоди щодо тексту угоди, повідомили в українській компанії.

В Нафтогазі наполягають на укладанні таких договорів інтерконекту з усіма операторами ГТС сусідніх країн Євросоюзу, з Молдовою та Росією. "Вони є невід’ємною частиною європейських правил газового ринку, які впровадила Україна", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Нафтогазі попередили, що, як показує досвід, "з наближенням до важливих дат тактика російської сторони змінюється кілька разів, і буде змінюватися ще. На тому боці – дуже досвідчені переговорники, які бачили з десяток наших урядів і мають широкий арсенал переговорних інструментів".

Крім того, коментуючи ці українсько-російські переговори у Відні, в Нафтогазі зазначили, що "двосторонні зустрічі не є чимось унікальним у форматі тристоронніх газових переговорів з росіянами".

"Проведення вчорашніх консультацій було узгоджене з Європейською комісією. Будь-які рішення з цього питання і далі будуть обговорюватися і прийматися нами в тристоронньому форматі Україна-Росія-ЄС", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, контракт Нафтогазу із Газпромом закінчується 31 грудня нинішнього року. Україна наполягає на укладенні довгострокового контракту щодо подовження транзиту газу.