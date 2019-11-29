Милованов назвав ТОП-5 областей України за рівнем зайнятості населення

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов назвав ТОП-5 областей за рівнем зайнятості населення у віці 15-70 років.

Про це він зазначив у Facebook.

“ТОП-5 областей України за рівнем зайнятості населення у віці 15-70 років у міській місцевості: 62,6 % - найвищий рівень у місті Києві, 61,8 % - Харківська, 60,5 % - Черкаська, 60 % - Дніпропетровська та Закарпатська”, - зазначив Милованов.

За його даними, у сільській місцевості рівень зайнятості такий: 68,7 % - Луганська, 63,4 % - Сумська, 63,3 % - Чернівецька, 62 % - Херсонська, 59,8 % - Харківська.

Міністр зазначив, що у порівнянні з іншими регіонами - населення Харківської області найбільш зайняте у міській та сільській місцевостях - в середньому 62%.

“Ми плануємо легалізувати та спростити пошук роботи на ринку праці через нове трудове законодавство”, - додав Милованов.

На думку урядовця, це дозволить кожному українцю працювати на тих умовах, які найбільш зручні для нього. А «сірий» ринок праці - виведе з тіні.