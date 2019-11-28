Реальна зарплата в Україні за 9 місяців зросла майже на 10%

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов стверджує, що реальна зарплата українців зросла за 9 місяців на 9,6%.

Так інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

“Статистика дня. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за 9 місяців 2019 року на 9,6 відсотка”, - написав Милованов.

Міністр також зазначив, що порівняно з 2013 докризовим роком реальна зарплата зросла на 18%.