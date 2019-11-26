Милованов пропонує замінити трудові книжки е-реєстрами

Замість трудових книжок можна використовувати електронні реєстри, куди вносити відповідні записи.

Таку пропозицію оприлюднив на сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

“Про книжки. Я взагалі не розумію нащо ці книжки. В інших країнах я їх не бачив. Але питання більш широке — що робити з діючими регуляторними обмеженнями та застарілими радянськими нормами. У 21 столітті, у час масштабної цифровізації, все можна вирішити через створення простого електронного реєстру”, - зазначив Милованов.

За його словами, “замість книжок — можна внести «посаду» працівника до наявного реєстру”.

Тому що вся інформація про трудову діяльність ще з 2000 року — в єдиній базі даних, пояснив урядовець.

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Водночас, додав Милованов, якщо трудовий стаж розпочався після 2000 р., то зберігати трудову взагалі не потрібно, оскільки ця інформація вже міститься в базі, а “до 2000 - ок, можливо потрібна буде інформація з книжки при внесенні в реєстр”.