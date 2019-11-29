В Україні пропонують створити Вищий суд з питань інтелектуальної власності

Серед змін, які пропонується внести до українського законодавства з метою врегулювання конкурентної ситуації, є і пропозиція створення єдиного спеціалізованого Вищого суду з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції.

Про це йшлося на публічному обговоренні конкуренційно-антимонопольної реформи, яке провів парламентський Комітет з питань економічного розвитку, повідомляє пресслужба ВР.

«Монопольні зловживання стримують розвиток економіки в цілому, і в першу чергу, малого і середнього бізнесу, який має стати основою для розвитку України», - сказала голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

За її словами, незабезпечення належним чином принципу нейтральності в конкуренції між суб’єктами господарювання державної та приватної форми власності, неефективна система вирішення конкуренційних спорів у судах та недосконалість системи оскаржень у сфері публічних закупівель, за оцінками АМКУ, призводять до щорічних втрат економіки України від конкурентних порушень на рівні 20% ВВП.

Буймістер поінформувала про зміни, які пропонується внести до українського законодавства з метою врегулювання ситуації.

За її словами, реформа має складатися із двох частин, перша з яких - реформа конституційна, якою пропонується, зокрема, поширити відповідальність за запобігання монопольним порушенням на всі органи державної влади.

«Щоб за це відповідав не тільки АМКУ, а щоб вся система органів державної влади, а також незалежні регулятори мали за мету захист і розвиток конкуренції», - сказала голова підкомітету.

Читайте також: Укрзалізниця програла у Верховному суді справу про штраф АМКУ

Ще однією темою для обговорення стала судова реформа у сфері захисту конкуренції, утворення спеціалізованого суду у сфері конкуренції та вдосконалення системи відшкодування завданої шкоди у судовому порядку.

За словами голови підкомітету, пропонується створити єдиний спеціалізований Вищий суд з питань інтелектуальної власності та економічної конкуренції, який розглядатиме всі спори у сфері конкуренції та державної допомоги суб’єктам господарювання (окрім оскарження процедури публічних закупівель). Цей суд розглядатиме конкурентні спори як в першій, так і в апеляційній інстанціях.