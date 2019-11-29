Міненерго пропонує ввести ще одну тарифну ставку для населення

Міненерго пропонує ввести ще одну тарифну ставку для населення

Укрінформ
Міністерство енергетики та захисту довкілля пропонує ввести підвищений тариф для громадян, які споживають понад 500 кВт-год на місяць.

Про це поінформував заступник міністра енергодовкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик під час Х Міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики, повідомляє Укрінформ.

"Ми пропонуємо підняти тариф для населення, яке споживає велику кількість електроенергії - понад 500 кВт-год. Більше половини всього населення споживає до 100 кВт-год. Багаті будуть платити трохи більше", - сказав Чижик.

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Як повідомлялося, Міністерство енергетики та захисту довкілля планує найближчим часом внести на розгляд парламенту законопроєкт про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.

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