Міненерго пропонує ввести ще одну тарифну ставку для населення

Міністерство енергетики та захисту довкілля пропонує ввести підвищений тариф для громадян, які споживають понад 500 кВт-год на місяць.

Про це поінформував заступник міністра енергодовкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик під час Х Міжнародного інвестиційного форуму з відновлюваної енергетики, повідомляє Укрінформ.

"Ми пропонуємо підняти тариф для населення, яке споживає велику кількість електроенергії - понад 500 кВт-год. Більше половини всього населення споживає до 100 кВт-год. Багаті будуть платити трохи більше", - сказав Чижик.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики та захисту довкілля планує найближчим часом внести на розгляд парламенту законопроєкт про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу.