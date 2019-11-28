Viber розповів, на чому заробляє в Україні

Популярний поміж українців месенджер Viber отримує свій основний дохід в Україні від бізнес-розсилок.

Про це в інтерв'ю UBR.ua розповів глава департаменту з продажу в країнах СНД Rakuten Viber Сергій Самородов.

"Основне джерело доходів - це бізнес-повідомлення, це приблизно 25% (розсилка повідомлень компаній, - ред.). Далі йде нативна реклама. А далі йдуть чат-боти і стікери", - зазначив представник Viber.

Також він повідомив, що порівняно з 2018 роком Viber наростив прибуток в Україні на 17%.

Надалі Viber має намір розширювати сервісні функції.

Наприклад, планується запуск платіжних сервісів, за прикладом китайського WeChat. І, наприклад, у США і РФ компанія в тестовому режимі вже запустила інстант-шопінг. В результаті користувачі отримали можливість безпосередньо у сповіснику вибирати товари і замовляти їх.

В середині грудня платформа Viber також планує запуск "четвертої кнопки". Вона буде розміщуватися в нижній частині головного екрану мобільного застосунку і міститиме "корисну інформацію" - наприклад, найпопулярніші спільноти, стікери, чат-боти. Фактично, ця кнопка створюється, щоб скерувати користувачів при пошуку інформації.

Нагадаємо, за статистикою сайту Similar Web, месенджер Viber - найпопулярніший мобільний додаток в Україні. Застосунок встановлений на 97% смартфонів українців.

Станом на січень 2019 року Viber займав домінуюче положення також у Білорусі, кількох країнах Центральної Європи, Вірменії і Таджикистані.

Viber - додаток-месенджер, який дозволяє відправляти повідомлення, здійснювати відео і голосові VoIP дзвінки через інтернет. Програму в 2010 році розробила ізраїльська компанія Viber Media. У 2014 році японська електронна компанія Rakuten придбала Viber за 900 млн дол.

Сьогодні в Rakuten працює 17 тис. співробітників, в Viber - 500. У липні 2019 в Києві у Viber з'явився перший співробітник Євген Боднар, який відповідає за розвиток бізнесу і партнерських відносин. У компанії є плани щодо розширення команди і відкриття в Києві повноцінного офісу.