Курс долара впав нижче 24 гривень

Курс долара на міжбанківському ринку України у вівторок, 26 листопада 2019 року, досяг позначки 23,96/23,99 гривні.

Про це свідчать дані компанії Укрдилінг.

За даними Укрдилінгу, курс долара на міжбанківському ринку України станом на 13:24, 26 листопада 2019 року, становив 23,96/23,99 гривні, курс євро – 26,3895/26,4201 грн.

Востаннє долар коштував менше 24 грн на початку січня 2016 року.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на вівторок, 26 листопада 2019 року, зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок – до 24,0538 грн за долар проти 24,1643 грн за долар у понеділок.

Як повідомлялось, гривня з початку 2019 року зміцнилась по відношенню до долара на 9,1%, і це найкращий результат серед усіх нацвалют світу.