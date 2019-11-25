НБУ оновив вимоги до міжбанківського розрахункового документа

Національний банк оновив вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа, виключивши реквізит "Код банку".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Для уникнення дублювання в розрахункових документах буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунку IBAN вже містить цю інформацію. У зв’язку з цим у міжбанківському електронному розрахунковому документі цей реквізит також буде виключений", - ідеться в повідомленні.

Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 19 листопада 2019 року №136 "Про внесення змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 13 січня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Нацбанку, станом на 1 листопада 2019 року всі банки України завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунку IBAN.