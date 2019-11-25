НБУ оновив вимоги до міжбанківського розрахункового документа

НБУ оновив вимоги до міжбанківського розрахункового документа

Укрінформ
Національний банк оновив вимоги до формування міжбанківського електронного розрахункового документа, виключивши реквізит "Код банку".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Для уникнення дублювання в розрахункових документах буде виключено реквізит "Код банку", оскільки міжнародний номер банківського рахунку IBAN вже містить цю інформацію. У зв’язку з цим у міжбанківському електронному розрахунковому документі цей реквізит також буде виключений", - ідеться в повідомленні.

Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 19 листопада 2019 року №136 "Про внесення змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті", що набирає чинності з 13 січня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Нацбанку, станом на 1 листопада 2019 року всі банки України завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунку IBAN.

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