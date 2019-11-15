НБУ спростив видачу ліцензії небанківським установам на переказ коштів у гривні

Національний банк спростив порядок видачі небанківським установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасувавши обов’язок небанківської установи узгоджувати з регулятором внутрішні правила про переказ коштів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Відтепер у пакеті документів для отримання ліцензії замість внутрішніх правил про переказ коштів подаватиметься інформаційна довідка щодо умов та порядку надання небанківською установою послуг з переказу коштів у формі опитувальника за встановленим зразком. Така форма документа буде більш зрозумілою і прозорою для заявника. Її підготовка заявником та опрацювання співробітниками Національного банку потребуватиме значно менших витрат часу", - йдеться в повідомленні.

Зразок інформаційної довідки для заповнення у формі зручного опитувальника розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Форми документів для отримання ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків".

Читайте також: НБУ змінив підходи до оцінки кредитного ризику за цінними паперами

Що стосується внутрішніх правил про переказ коштів, то вони стають документом виключно внутрішнього користування небанківської установи.

Відповідні зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків були затверджені постановою Правління Національного банку від 06 листопада 2019 року №128 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Постанова набирає чинності з 15 листопада 2019 року.