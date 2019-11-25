Ціна електрики після запуску ринку: Оржель проаналізував динаміку

Середньозважена ціна на ринку "на добу наперед" (РДН) 14 листопада становила 91,98 коп. за 1 кВт-год.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель під час на презентації “To do list змін в енергетиці та екології”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На момент приходу нового уряду стояла ціна на електричну енергію, яка становила 29 серпня 1,71 грн за кВт-год. на РДН", - сказав Оржель.

У листопаді на ринку "на добу наперед" спостерігалися такі середні ціни:

1 листопада - 1,45 грн за кВт-год.;

14 листопада - 91,98 коп. за кВт-год.;

20 листопада - 1,28 грн за кВт-год.

"Дуже було багато скарг, що після запуску ринку ціна на електроенергію зросла. Поточні показники показують, що вона або на рівні до запуску ринку, або нижча", - додав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12 листопада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", яким пропонується надати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, право встановлювати граничні ціни на ринку електроенергії до 2023 року.

Нова модель ринку електроенергії стартувала в Україні 1 липня відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.