Експерти назвали шляхи відновлення довіри українців до фінансового ринку

Влада має посилити контроль за дотриманням етики на фінансовому ринку: адже лише 5% українців довіряють фінансистам в Україні, в той час як у розвинутих економіках рівень довіри сягає 60%. Одна з причин — неетична поведінка фінансових компаній та їх співробітників.

Такого висновку дійшли учасники публічних Дебатів з етики, які були ініційовані Асоціацією інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), повідомляє пресслужба НКЦПФР.

“У Європі рівень довіри до фінансового ринку - близько 30%, в Америці – 50%, у Китаї – 60%. В Україні відсоток довіри до ринку – 5%. Як ми можемо збудувати ринок, якщо у нас немає довіри? Чому в Америці довіра до ринку сягає 50%, а в Європі 30%? Гроші йдуть туди, де є регуляція, де є правила і де є правозастосування”, - зазначив у ході дебатів член НКЦПФР Дмитро Тарабакін.

Учасники дебатів констатували, що дефіцит довіри негативно впливає на всіх учасників фінансового ринку й перешкоджає залученню іноземних інвесторів.

“Якщо ви запитаєте людей, що вони пам’ятають про останню фінансову кризу, то вони згадають своїх знайомих, які постраждали від неї. Саме цей негативний досвід знижує довіру до фінансового ринку. Але на сьогодні в Європі довіра до ринку зросла, бо етика фахівців з фінансів покращилась. Це сталося завдяки більш жорсткому регулюванню ринку, а також через загальне підвищення культури корпоративного управління”, - зауважив співголова підрозділу з етики, стандартів та професійної поведінки в CFA Institute Тоні Тан.

На переконання учасників дебатів, в умовах України найдієвішим шляхом підвищення довіри є запровадження в законодавство вимог дотримання більшості етичних стандартів. Адже найбільше шкодять довірі численні випадки неетичної поведінки компаній та їх співробітників.