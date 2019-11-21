В Укренерго пояснили обмеження для вітростанцій на початку листопада

Керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук пояснив вимушене обмеження диспетчерами генерації на вітрових електростанціях (ВЕС) на початку листопада аномально високою для цього місяця температурою повітря.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ НЕК "Укренерго".

"Аномально висока для листопада температура повітря, збільшення генерації електроенергії на ТЕЦ через початок опалювального сезону, значне збільшення частки СЕС і ВЕС в енергосистемі, значно завищені планові обсяги купівлі-продажу електроенергії - ці фактори зумовили необхідність обмежити велику кількість енергоблоків ТЕС. А коли були вичерпані всі пропозиції учасників ринку для балансування, довелось обмежувати й генерацію великих ВЕС", - пояснили в Укренерго.

У компанії нагадали, що 5 листопада диспетчер Укренерго вперше обмежив виробіток вітроелектростанцій Ботієвська, Приморська-1, Орловська (всі входять до групи ДТЕК).

Таке обмеження становило 300-400 МВт в окремі години ночі.