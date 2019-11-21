Уряд змінив перелік стратегічних підприємств

Кабінету міністрів на засіданні 20 листопада ухвалив постанову, згідно з якою був змінений перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Сьогодні, 20 листопада, на своєму засіданні уряд оптимізував Перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави", - йдеться у повідомленні.

Ухваленою на засіданні Кабміну постановою до діючого переліку стратегічних підприємств включено 4 об'єкти:

- АТ "Укрзалізниця", оскільки підприємство входить до реєстру великих платників податків та є природним монополістом.

- ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім Я. Осади", оскільки воно відповідає критеріям стратегічних підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів має важливе соціально економічне значення.

- ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", оскільки кількість працюючих працівників товариства перевищує 5000 осіб, а також воно є великим платником податків.

- ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами", оскільки воно відповідає трьом критеріям стратегічних підприємств: внесено до категорії цивільної оборони; є підприємством, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції; є виконавцем загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень.

Також цією постановою уряд виключив з переліку стратегічних підприємств 39 об’єктів, з них: 4 об’єкти Мінекономіки, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, 4 об'єкти, на базі яких утворено АТ "Українська залізниця", які припинені як юридичні особи та 31 об’єкт Держкомтелерадіо, які були реорганізовані шляхом приєднання до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Також у міністерстві зазначили, що законодавством не передбачена заборона на приватизацію підприємств, які включені до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання уряду повідомив, що погоджено 339 підприємств, які мають бути передані Фонду державного майна для великої та малої приватизації.