Кабмін призначив незалежних членів наглядових рад двох держбанків

Кабінет міністрів України призначив незалежних членів наглядової ради АТ "Державний ощадний банк України", а також незалежного члена наглядової ради АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Згідно з рішенням уряду, до складу наглядової ради АТ "Ощадбанк" увійшли: Янне Харьюнпаа, Хуан Енріке Перес Калот, Ігор Мітюков - як незалежні члени. Незалежним членом наглядової ради АТ "Укрексімбанк" призначено Ласло Урбана", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що метою реформи корпоративного управління державних банків є створення незалежних наглядових рад, вільних від політичного впливу відповідно до найкращих міжнародних практик. Призначення членів наглядової ради Ощадбанку та Укрексімбанку забезпечить належне функціонування наглядової ради цих державних банків, сприятиме їх ефективному управлінню, виконанню стратегії розвитку, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера.

Як повідомлялося, 29 вересня уряд припинив повноваження окремих членів наглядових рад АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк". Рішення прийнято відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» на підставі непогодження зазначених членів наглядових рад державних банків Національним банком України.

Конкурсна комісія визначила нових претендентів на посади незалежних членів наглядових рад банків із числа кандидатів, відібраних компаніями з добору персоналу та відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 27 березня 2019 року № 267.

Конкурс відбувся за участі представників міжнародних фінансових організацій (Світового банку, МВФ, ЄБРР, IFC).

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Наглядова рада державного банку складається із дев’яти членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени – представники держави пропорційно від Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України. Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки.