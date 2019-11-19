Мінфін оголосив конкурс на посаду голови правління Укрексімбанку

На посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України" ("Укрексімбанк") 15 листопада 2019 року оголошено конкурсний відбір.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Відповідно до рішення Наглядової ради від 15 листопада 2019 року, оголошується конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що претендент на посаду голови правління повинен відповідати таким вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи у банківському або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років. Претенденти, які мають принаймні 15 років досвіду у банківському чи фінансовому секторі, включаючи успішний досвід роботи на ринках, що розвиваються, або досвід комерційного та інвестиційного банкінгу в Україні, та принаймні 10 років досвіду на керівних посадах, включаючи досвід роботи з наглядовою радою або з акціонером, отримають більш високу оцінку. Також кандидат повинен мати бездоганну ділову репутацію у розумінні Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою НБУ № 149 від 22 грудня 2018 року, повинна бути відсутність не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, тощо.

Як відомо, метою діяльності Укрексімбанку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій; кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови; зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що є експортоорієнтованими або проводять діяльність, пов'язану з виробництвом імпортозамінної продукції, тощо.