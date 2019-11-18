В Укрексімбанку запевнили, що на його роботу не вплине затримання Гриценка

Затримання голови правління Укрексімбанку Олександра Гриценка не позначиться на роботі цієї фінансової установи.

Про це йдеться в повідомленні наглядової ради та правління АТ "Укрексімбанк".

"Наглядова рада та правління банку продовжують забезпечувати ефективну роботу банку та гарантують клієнтам та партнерам, що діяльність банку буде відбуватися в безперебійному штатному режимі. АТ "Укрексімбанк" у своїй діяльності дотримується всіх норм чинного законодавства та внутрішніх процедур", - зазначили у банку.

Окрім того, в Укрексімбанку наголосили, що він сприятиме правоохоронним органам та надасть всю необхідну інформацію "для проведення об’єктивного з’ясування обставин справи".

"Банк високо цінує власну репутацію надійного і прозорого банку та діятиме відповідно до кращих практик корпоративного управління. Наглядова рада спільно з правлінням банку забезпечить продовження безперебійної роботи банку", - підкреслив в.о. голови наглядової ради банку Стівен Фішер.

Як повідомлялося, співробітники СБУ 16 листопада затримали голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за дорученням Генеральної прокуратури. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Зараз Олександр Гриценко перебуває в СІЗО. Справу веде Генеральна прокуратура.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку в серпні 2014 року.

Фото: eximb.com