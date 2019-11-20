Гончарук назвав пріоритети у сфері євроінтеграції

Пріоритетами уряду у сфері євроінтеграції є посилення і захист конкуренції в енергетичній сфері та розвиток інфраструктури.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив на брифінгу після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У сфері євроінтеграції наші пріоритети – економічне зростання через посилення і захист конкуренції у енергетичній сфері, у сфері інфраструктури. Це те, що прямо стосується наших євроінтеграційних зобов'язань. Фокусуватися у наступні місяці будемо точно на цьому", - наголосив він.

Прем’єр-міністр зазначив, що уряд не може прогнозувати термін, у який вдасться ліквідувати відставання України від графіка виконання Угоди про асоціацію.

"Я думаю, що рано давати якісь обіцянки. У нас є об’єктивні чинники, що нас обмежують. Наш ліміт – це пропускна здатність українського парламенту", - пояснив він.

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У свою чергу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба додав, що до пріоритетів роботи уряду у європейському напрямку у короткостроковій перспективі є переговори щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції – так званий "промисловий безвіз".