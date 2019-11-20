Британська Cadogan Petroleum призупиняє видобуток нафти в Україні

Британська нафтогазова компанія Cadogan Petroleum тимчасово зупиняє видобуток в Україні через непродовження спецдозволу.

Йдеться про 20-річний спецдозвіл на видобування Блажівського нафтового родовища у Львівській області, де компанія веде свою діяльність, повідомляється у прес-релізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

«Ми маємо підтримку від місцевої влади та громад, де працюємо. Компанія має усі проміжні схвалення. 18 листопада завершилась дія спецдозволу, проте рішення Держгеонадр досі немає. Компанія вимушена тимчасово зупинити видобуток нафти на початку кризового зимового періоду», - повідомив генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum Андрій Білий.

Читайте також: Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Він зазначив, що дочірнє підприємство компанії Cadogan Petroleum «Юсенко Надра» подало заявку до Державної служби геології і надр України майже за п’ять місяців до завершення дії попереднього спецдозволу на розробку родовища. У жовтні Львівська обласна рада позитивно проголосувала за надання спецдозволу компанії. Фінальна відповідь щодо отримання спецдозволу перейшла у відповідальність Держгеонадр.

"Компанія була вимушена провести тимчасову зупинку видобутку на Блажівському родовищі у зв’язку з неможливістю продовжувати експлуатацію свердловин без дійсного спецдозволу. Компанія готова відновити виробництво одразу після отримання спецдозволу", - зазначили у компанії.

Cadogan Petroleum – британська незалежна нафтогазова компанія, що котирується на Лондонській фондовій біржі та працює в Україні з 2006 року. Компанія займається проведенням геологічної розвідки та експлуатації ліцензійних ділянок в Україні. Поточна виробнича діяльність компаній групи Cadogan зосереджена на двох ділянках передкарпатського прогину, що розташовані у Львівській області.