Нафта дешевшає на тлі збільшення запасів у США

Ціни на нафту знижуються третій день поспіль у середу на тлі збільшення запасів у США, яке посилило побоювання щодо уповільнення темпів зростання світової економіки під час торговельної війни між США і Китаєм.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $60,74 за барель, що на $0,17 (0,28%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ціна цих контрактів опустилася на $1,53 (2,45%), до $60,91 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,10 (0,18%) - до $55,11 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт знизився в ціні на $1,84 (3,23%), до $55,21 за барель.

Запаси нафти у США зросли на 6 мільйонів барелів до 445,9 мільйона барелів за тиждень, який завершився 15 листопада, повідомив у вівторок ввечері Американський інститут нафти (API).

Зростання запасів у США посилило занепокоєння з приводу надлишку пропозиції, який виник після того, як Рейтер повідомив, що Росія, другий за величиною виробник у світі, навряд чи підтримає посилення скорочення видобутку на зустрічі ОПЕК і партнерів 5-6 грудня у Відні.

«Нафта опинилася під тиском після того, як росіяни дали зрозуміти, що навряд чи погодяться на поглиблення скорочень нафтовидобутку на грудневій зустрічі ОПЕК+, - сказав Едвард Мойя, аналітик брокерської компанії OANDA. - При цьому дані API показали, що комерційні запаси у США минулого тижня значно зросли. Якщо EIA підтвердить цю інформацію, ціни на нафту знизяться ще більше».

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 60,83 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 60,98 долара за барель, що на 7 центів вище за рівень закриття торгів ($60,91)