Нафта дешевшає через зростання запасів у США і затягування торгових переговорів

Ціни на нафту у вівторок знижуються другий день поспіль через зростання запасів нафти в США, а також занепокоєння ринку через слабкий прогрес у торгових переговорах між США і Китаєм в питанні скасування мит.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 62,34 за барель, що на $ 0,1 (0,16%) нижче показника на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів знизилася на $ 0,86 (1,36%), до $ 62,44 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на $ 0,13 (0,23%) - до $ 56,92 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт знизився в ціні на $ 0,67 (1,16%), до $ 57,05 за барель.

Запаси нафти в США, ймовірно, виросли на 1,5 млн барелів минулого тижня, згідно з опитуванням Bloomberg, яке вийшло напередодні публікації офіційних даних в середу. Очікується, що видобуток сланцевої нафти на найбільших родовищах в наступному місяці також буде зростати.

Ринок продовжує стежити за розвитком торгового конфлікту США і Китаю. Телеканал CNBC повідомив у понеділок з посиланням на китайське урядове джерело, що Пекін похмуро налаштований щодо перспектив укладення торговельної угоди, при цьому чиновників КНР стурбував коментар президента США Дональда Трампа про відсутність угоди про поетапне скасування тарифів.

Одним з факторів, який може посприяти зростанню світових цін, стало відновлення напруженості в зоні Перської затоки - в Дубаї з'явилися новини про те, що озброєні учасники орієнтованого на Іран єменського руху хуті в минулі вихідні захопили в південній частині Червоного моря судно, що буксирує південнокорейську бурову установку.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,32 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,23 долара за барель, що на 21 цент нижче за рівень закриття торгів ($ 62,44).