Ціни на нафту тримаються біля максимумів за вісім тижнів

Ціни на нафту стабільні в понеділок, тримаються біля максимумів за вісім тижнів, завдяки позитивним новинам про хід торгових переговорів США і Китаю.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $63,34 за барель, що на $0,04 (0,06%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ціна цих контрактів збільшилася на $1,02 (1,64%), до $63,3 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,05 (0,09%) - до $57,77 за барель, що є максимумом з 23 вересня. За підсумками попередньої сесії контракт зріс в ціні на $0,95 (1,67%), до $57,72 за барель.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 1,3%, WTI - на 0,8%.

Мінторг КНР повідомив про телефонну розмову віце-прем'єра Держради КНР Лю Хе з торговим представником США Робертом Лайтхайзером і міністром фінансів Стівом Мнучіним, що пройшла в "конструктивному" ключі. У повідомленні Мінторгу зазначається, що в ході розмови, яка відбулася в суботу, обговорювалися питання першої фази торгової угоди.

"Очевидно, що питання попиту на нафту є ключовим, і в даний момент все зводиться до наслідків торгового спору для глобального економічного зростання", - зазначає старший аналітик з сировинного сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сіднеї Деніел Хайнс. "Торговельна угода США і Китаю, яка передбачатиме відмову від введення нових мит, буде розцінюватися нафтовим ринком як позитивний фактор", - цитує експерта агентство Bloomberg.

Тим часом, дані нафтосервісної компанії Baker Hughes, оприлюднені минулої п'ятниці, вказали на ослаблення бурової активності в США, що триває. Кількість діючих нафтовидобувних установок на минулому тижні знизилася четвертий тиждень поспіль - на 10 одиниць, до 674 установок.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 63,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,32 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($63,30)