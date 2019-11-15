Нафта дорожчає в надії на cкорочення видобутку ОПЕК
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,62 за барель, що на $0,34 (0,55%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів знизилася на $0,09 (0,14%), до $62,28 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,34 (0,60%) - до $57,11 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт зменшився в ціні на $0,35 (0,61%), до $56,77 за барель.
ОПЕК очікує, що попит на її сиру нафту в 2020 р. падатиме на тлі збільшення виробництва конкурентами. У наступному році попит на нафту ОПЕК становитиме в середньому 29,58 мільйона барелів на добу, що на 1,12 мільйона барелів на добу менше, ніж у 2019 році.
Такий прогноз може стати підставою для прийняття рішення про продовження пакту про скорочення нафтовидобутку на грудневому саміті резидентів і нерезидентів ОПЕК.
Крім того, інвестори не відреагували на щотижневий звіт Управління енергетичної інформації (EIA) про більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США за тиждень.
Комерційні запаси нафти в США зросли за підсумками минулого тижня на 2,2 млн бар. при прогнозному зростанні на 1,65 млн бар. При цьому запаси бензину збільшилися майже на 1,9 млн бар. (очікуване зростання - 1,117 млн бар.). Запаси дистилятів зменшилися приблизно на 2,5 млн бар. (прогнозне зниження - 950 тис. бар.).
Підтримку ринку надала також заява економічного радника Білого дому Ларрі Кадлоу про те, що США і Китай близькі до укладення проміжної торговельної угоди. Кадлоу, який виступав на заході в Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні, заявив, що США і Китай близькі до угоди, але американський президент Дональд Трамп поки що не готовий її підписати.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 62,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 62,48 долара за барель, що на 20 центів вище рівня закриття торгів ($62,28).