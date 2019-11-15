Нафта дорожчає в надії на cкорочення видобутку ОПЕК

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,62 за барель, що на $0,34 (0,55%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів знизилася на $0,09 (0,14%), до $62,28 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,34 (0,60%) - до $57,11 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт зменшився в ціні на $0,35 (0,61%), до $56,77 за барель.

ОПЕК очікує, що попит на її сиру нафту в 2020 р. падатиме на тлі збільшення виробництва конкурентами. У наступному році попит на нафту ОПЕК становитиме в середньому 29,58 мільйона барелів на добу, що на 1,12 мільйона барелів на добу менше, ніж у 2019 році.

Такий прогноз може стати підставою для прийняття рішення про продовження пакту про скорочення нафтовидобутку на грудневому саміті резидентів і нерезидентів ОПЕК.

Крім того, інвестори не відреагували на щотижневий звіт Управління енергетичної інформації (EIA) про більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США за тиждень.

Комерційні запаси нафти в США зросли за підсумками минулого тижня на 2,2 млн бар. при прогнозному зростанні на 1,65 млн бар. При цьому запаси бензину збільшилися майже на 1,9 млн бар. (очікуване зростання - 1,117 млн ​​бар.). Запаси дистилятів зменшилися приблизно на 2,5 млн бар. (прогнозне зниження - 950 тис. бар.).

Підтримку ринку надала також заява економічного радника Білого дому Ларрі Кадлоу про те, що США і Китай близькі до укладення проміжної торговельної угоди. Кадлоу, який виступав на заході в Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні, заявив, що США і Китай близькі до угоди, але американський президент Дональд Трамп поки що не готовий її підписати.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 62,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 62,48 долара за барель, що на 20 центів вище рівня закриття торгів ($62,28).