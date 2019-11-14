Нафта дорожчає на тлі падіння запасів в США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 62,73 за барель, що на $ 0,36 (0,58%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ціна цих контрактів виросла на $ 0,31 (0,5%) - до $ 62,37 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,4 (0,7%) - до $ 57,52 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $ 0,32 (0,56%) - до $ 57,12 за барель.
Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 541 тис. барелів.
Офіційні дані про запаси у США за тиждень, що завершився 8 листопада, будуть опубліковані міністерством енергетики у четвер. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозують збільшення запасів нафти на 1 млн барелів, а також зниження запасів бензину на 1,7 млн барелів, дистилятів - на 1,6 млн барелів.
Підтримку ринку напередодні надали заяви генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркіндо, що в 2020 році, ймовірно, спостерігатиметься різке зниження пропозиції, зокрема з боку сланцевих видобувачів США, при цьому зростання виробництва деяких з цих компаній становитиме приблизно 300.000-400.000 барелів на добу.
ОПЕК також бачить можливість для підвищення прогнозу по зростанню попиту, особливо якщо США і Китай підпишуть попередню торговельну угоду.
Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent було встановлено на рівні 62,81 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,52 долара за барель, що на 15 центів вище за рівень закриття торгів ($ 62,37)