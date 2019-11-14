Нафта дорожчає на тлі падіння запасів в США

Нафта зростає в четвер після виходу даних про несподіване падіння запасів нафти в США, а також на тлі коментарів генсека ОПЕК про більш повільне, ніж очікувалося, зростання сланцевого видобутку в США у 2020 році.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 62,73 за барель, що на $ 0,36 (0,58%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ціна цих контрактів виросла на $ 0,31 (0,5%) - до $ 62,37 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $ 0,4 (0,7%) - до $ 57,52 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс в ціні на $ 0,32 (0,56%) - до $ 57,12 за барель.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 541 тис. барелів.

Офіційні дані про запаси у США за тиждень, що завершився 8 листопада, будуть опубліковані міністерством енергетики у четвер. Експерти, опитані S & P Global Platts, в середньому прогнозують збільшення запасів нафти на 1 млн барелів, а також зниження запасів бензину на 1,7 млн ​​барелів, дистилятів - на 1,6 млн барелів.

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Підтримку ринку напередодні надали заяви генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркіндо, що в 2020 році, ймовірно, спостерігатиметься різке зниження пропозиції, зокрема з боку сланцевих видобувачів США, при цьому зростання виробництва деяких з цих компаній становитиме приблизно 300.000-400.000 барелів на добу.

ОПЕК також бачить можливість для підвищення прогнозу по зростанню попиту, особливо якщо США і Китай підпишуть попередню торговельну угоду.

Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent було встановлено ​​на рівні 62,81 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,52 долара за барель, що на 15 центів вище за рівень закриття торгів ($ 62,37)