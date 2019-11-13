Нафта дешевшає через ослаблення надій щодо торгової угоди

Ціни на нафту знижуються у середу через ослаблення надій на укладення торгової угоди між США і Китаєм, яке чинило тиск на прогноз для світової економіки і попиту на енергоресурси.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,26 (на 0,42%) - до $ 61,8 за барель. У вівторок їх ціна знизилася на $ 0,12 (на 0,19%), склавши на закриття $ 62,06 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на $ 0,19 (на 0,33%) - до $ 56,61 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,06 (на 0,11%), закрившись на позначці $ 56,8 за барель.

Президент США Дональд Трамп повідомив у середу, що країни наблизилися до підписання "першої фази" торгової угоди, але не оголосив дату або місце, тим самим розчарувавши інвесторів.

Розвиток торгових переговорів США-КНР буде найбільш "значущим тригером" для глобальних настроїв і впливатиме на нафтові котирування, вважають аналітики AxiTrader.

На ринок також вплинув прогноз Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про уповільнення зростання світового попиту на нафту після 2025 року.

Очікується, що світовий попит на нафту буде рости в середньому на 1 мільйон барелів на добу до 2025 року, але після цього сповільниться до 100.000 барелів на добу на рік у міру підвищення паливної ефективності і появи на дорогах все більшої кількості електромобілів, йдеться у щорічній доповіді МЕА World Energy Outlook для періоду до 2040 року.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 61,78 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 61,92 долара за барель, що на 14 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 62,06)