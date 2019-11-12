До Одеського порту вперше прибула нафта лівійського походження

До Одеського морського порту вперше прибула нафта лівійського походження: танкер Prometheus Energy доставив на український ринок першу партію сировини з цієї країни.

Про це повідомляє адміністрація Одеського морпорту.

"Географію поставок через Одеський порт сирої нафти в Україну розширив танкер Prometheus Energy (довжина - 250 м, прапор – Маршаллові острови)... За інформацією головної диспетчерської Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ОФ ДП АМПУ) судно доставило з лівійського порту Ез-Завія 81282 тонни чорного золота. Обробка танкера біля причалу 2Н зайняла 41 годину при нормативі 38 годин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив заступник головного диспетчера порту В’ячеслав Лавренюк, перевантаження нафти на берегові ємності нафтобаз розпочалося ввечері 9 листопада і проводилось трьома технологічними лініями. Вантажні операції проводились у доволі високому темпі з суворим дотриманням РТК і повним забезпеченням заходів протипожежної і екологічної безпеки. Станом на вчорашній вечір, на 22.00, судно вже було готове на вихід з порту. Однак через густий туман лоцманську проводку довелося відкласти до ранку.

За словами Лавренюка, у поточному місяці очікується підхід ще одного великовантажного танкера - із азербайджанською нафтою.

В Одеській філії ДП АМПУ інформують, що в останні 20 років через нафтогавань Одеси перевантажувалась транзитна і імпортна нафта походженням мінімум з 8 країн світу – Росії, Казахстану, Азербайджану, Ірану, Іраку, Бразилії, Венесуели і США. Лівія стала дев’ятою в цьому списку.

За інформацією enkorr, продавцем виступає міжнародний трейдер BP, який раніше організовував постачання для Кременчуцького НПЗ трьох спотових партій американської нафти сорту Bakken об'ємом до 250 тис. т.