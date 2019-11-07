АМПУ за три квартали збільшила чистий дохід на 10%
Про це повідомляє пресслужба АМПУ.
"Чистий дохід Адміністрації морських портів України за три квартали 2019 року зріс на 10% або на 500 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року і становив 5,09 млрд грн. Чистий прибуток АМПУ за цей період зменшився на 296 млн грн до 1,23 млрд. грн. Це зумовлено збільшенням фінансування проєктів з підтримання паспортних глибин у портах у 6,7 раза, а також ремонту та відновлення власного флоту у 2,5 раза", - йдеться у повідомленні.
Керівник ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс зазначив, що завдяки збільшенню фінансування проєктів з експлуатаційного днопоглиблення до 737,9 млн грн за 9 місяців поточного року обсяг виконаних робіт в українських портах склав понад 3,6 млн м куб. Також АМПУ суттєво – до 128,7 млн грн збільшено фінансування проєктів з ремонту власного флоту та відновлення суден отриманих від держпідприємства «Укрводшлях» для підтримки заявлених глибин на внутрішніх водних шляхах.
"Це позначилося на показниках чистого прибутку АМПУ, проте здійснені заходи у середньостроковій перспективі дозволять збільшити обсяги перевезень морським та річковим транспортом, а також кількість суднозаходів в українські порти", - наголосив керівник підприємства.
Він зауважив, що за цей період на 188,5 млн грн зменшився обсяг капітальних інвестицій підприємства. Через відсутність затвердженого фінплану на поточний рік АМПУ не в змозі реалізувати важливі проєкти вартістю понад 500 млн грн.
У зв’язку із зменшенням чистого прибутку знизився й обсяг відрахувань в державний бюджет на 444,8 млн. грн до 2,48 млрд грн, акцентував керівник АМПУ.