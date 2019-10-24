АМПУ оголосила конкурс на посаду начальника адміністрації Миколаївського морпорту

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) розпочало конкурсний відбір кандидатів на посаду начальника адміністрації Миколаївського морського порту.

Про це повідомляє пресслужба ДП АМПУ.

“Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» розпочинає відкритий відбір на посаду начальника Миколаївської філії ДП «АМПУ» (адміністрації Миколаївського морського порту... До сфери його (начальника Миколаївської філії ДП «АМПУ» - ред.) відповідальності входить забезпечення функціонування морського порту Миколаїв, організація та забезпечення безпеки мореплавства, утримання та ефективне використання державного майна, закріпленого за Миколаївською філією та отримання прибутку)”, - йдеться у повідомленні.

В АМПУ наголошують, що до участі у відкритому відборі запрошуються чесні, відкриті професіонали з нульовою толерантністю до корупції, які спроможні здійснити реформи та поділяють корпоративні цінності компанії.

Пропозиції від кандидатів приймаються до 20 листопада 2019 року включно. Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті ДП «АМПУ» до 20 грудня 2019 року.