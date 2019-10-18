В Україні оголосили конкурс щодо передачі в концесію майна порту «Ольвія» і АМПУ

Оголошено про проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна миколаївського ДП «СК «Ольвія» і ДП «АМПУ».

Про це повідомили на офіційному сайті «СК «Ольвія» .

«Міністерство інфраструктури України оголосило про проведення концесійного конкурсу щодо передачі в концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" і майна ДП «Адміністрація морських портів України», - йдеться у повідомленні.

Концесія за результатами концесійного конкурсу надається на 35 років.

Подання заявок та конкурсних пропозицій до конкурсної комісії триватиме до 16 грудня 2019 року.

Після завершення періоду подання конкурсних пропозицій та внесення змін до них конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу.

Очікується, що рішення Мінінфраструктури про визначення переможця концесійного конкурсу буде прийняте у першій половині лютого 2020 року.

Як уже повідомляв Укрінформ, громада Миколаєва наполягає на передачі цілісного майнового комплексу порту "Ольвія" у комунальну власність міста з подальшим управлінням за лендлорд-моделлю, за аналогією з кращими європейськими портами.