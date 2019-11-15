Україна видаватиме сертифікати на експорт продуктів через електронну систему

Україна за сприяння Світового банку планує запровадити у 2020 році систему електронної видачі всіх міжнародних сертифікатів для експорту харчової продукції в різні країни світу.

Про це в Укрінформі під час презентації системи “Єдиний державний реєстр ветеринарних документів”(ЄДРВД) розповіла т. в. о. голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко, повідомляє кореспондент агентства.

“Разом із програмою Світового банку на наступний рік заплановано перехід до електронної видачі всіх міжнародних сертифікатів, з якими Україна експортує продукцію в різні країни світу. Їх на сьогодні величезна кількість”, - сказала Шевченко.

Стосовно видачі міжнародних ветеринарних документів через систему ЄДРВД, очільниця Держспоживслужби наголосила, що їх заплановано випускати різними мовами для тих країн, які цього потребують.

“Це потребуватиме від нас додаткових коштів для того, щоб слідкувати за законодавством інших країн. Але ми готові на це йти, ми готові витрачати додаткові ресурси, щоб система спрацювала, тому що це імідж держави, це зробить рівень довіри інших торговельних партнерів до нас вищим”, - заявила Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів презентувала громадськості Єдиний державний реєстр ветеринарних документів (ЄДРВД), пілотний проєкт якого почали впроваджувати у травні 2019 року.

З початку функціонування ЄДРВД і до 12 листопада видано 63,3 тис. документів. Якщо у серпні через ЄДРВД видавалося 65% ветеринарних документів, у листопаді - 95%. Наразі налічується 6,25 тис. користувачів системи.