Обов’язки голови Держспоживслужби тимчасово виконуватиме Ольга Шевченко
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
"Обов’язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово покладено на заступника голови Держпродспоживслужби Ольгу Шевченко. Відповідне рішення Кабінету міністрів України від 23 жовтня 2019 року №1002-р опубліковане на Урядовому вебпорталі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішенням уряду визначається, що Ольга Шевченко виконуватиме обов’язки керівника Служби до призначення в установленому порядку голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
На посаду заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Петрівна Шевченко була призначена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 124-р., як переможець конкурсу, що відбувся на початку лютого 2019 року.
До призначення на посаду заступника голови Держпродспоживслужби Шевченко обіймала посаду начальника Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби.
Як повідомлялося, розпорядженням від 23 жовтня 2019 року №999-р Кабінет Міністрів України прийняв відставку голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, також розпорядженням від 23 жовтня 2019 року №1000-р – звільнив з посади першого заступника голови Андрія Жука.
Наразі оголошено конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 985-р).