Обов’язки голови Держспоживслужби тимчасово виконуватиме Ольга Шевченко

Обов’язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово покладено на заступника голови Держспоживслужби Ольгу Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

"Обов’язки голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів тимчасово покладено на заступника голови Держпродспоживслужби Ольгу Шевченко. Відповідне рішення Кабінету міністрів України від 23 жовтня 2019 року №1002-р опубліковане на Урядовому вебпорталі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішенням уряду визначається, що Ольга Шевченко виконуватиме обов’язки керівника Служби до призначення в установленому порядку голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

На посаду заступника голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Петрівна Шевченко була призначена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 124-р., як переможець конкурсу, що відбувся на початку лютого 2019 року.

До призначення на посаду заступника голови Держпродспоживслужби Шевченко обіймала посаду начальника Управління міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби.

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Як повідомлялося, розпорядженням від 23 жовтня 2019 року №999-р Кабінет Міністрів України прийняв відставку голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, також розпорядженням від 23 жовтня 2019 року №1000-р – звільнив з посади першого заступника голови Андрія Жука.

Наразі оголошено конкурс на посаду голови Держпродспоживслужби (розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 985-р).