Зеленський затвердив склад делегації на перемовини з ЄІБ щодо угоди про дороги

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІІ (проєкт «Розвиток транс’європейської транспортної мережі»).

Відповідне розпорядження №390/2019-рп від 14 листопада опубліковане на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди «Європейські дороги України ІІІ (Проект «Розвиток транс’європейської транспортної мережі»)» між Україною та Європейським інвестиційним банком”, - ідеться в документі.

Главою делегації Президент призначив заступника міністра інфраструктури Олександра Клітіна. Крім нього до складу делегації увійшли ще 10 посадовців.

Глава держави також затвердив директиви делегації, але їх зміст містить гриф “для службового користування”.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України ухвалив 6 листопада рішення про залучення 450 мільйонів євро, наданих у кредит Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), на розвиток транс'європейської транспортної мережі.

Кредит на суму до 450 млн євро з процентами, надається строком на 15 років Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодор) на будівництво обходу міста Львова та капітальний ремонт ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса (в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях).

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Позика буде складатися з трьох траншів: перший у розмірі 100 млн євро - на проведення капітального ремонту ділянки дороги М-05 Київ – Одеса в Черкаській області, другий — 80 млн євро - на будівництва північної частини об’їзної дороги міста Львова та третій — 270 млн євро на проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Кредитна угода почне діяти у 2021 році. Кінцевий термін погашення кредиту - 2035 рік.