Німецькі Зелені: Законодавство ФРН зазнало істотних змін на користь "Газпрому"

Фракція блоку Союз 90/Зелені в німецькому Бундестазі звинуватила уряд ФРН у тому, що він своїми змінами до Закону про енергетичну промисловість запроваджує в національне законодавство істотні зміни на користь "Газпрому".

Про це йдеться у поясненні блоку, чому його депутати не голосували за зміни, яке є у розпорядженні Укрінформу.

"Завдяки законопроєкту про внесення змін до Закону про енергетичну промисловість разом з пояснювальною запискою до нього, змінами до порядку імплементації Газової директиви ЄС законодавство країни зазнало істотних змін на користь "Газпрому". В такий спосіб фракції ХДС/ХСС та СДПН порушили обіцянку, яку дав Федеральний уряд, і порушують зобов‘язання перед нашими партнерами в ЄС заради російського державного концерну", - йдеться у заяві.

Депутати звертають увагу на те, що до цього часу Федеральний уряд уникав з політичних міркувань будь-яких чітких заяв щодо того, чи то він обстоював цими поправками спеціальний дозвіл для Nord Stream 2, чи то буде діяти відповідно до очікувань європейських партнерів.

"Таким чином, Федеральний уряд порушує відвертіше, ніж будь-коли, першочерговість європейської єдності. Для нас це неприйнятно", - підкреслюють Зелені.

Вони зазначають, що поправка до Закону про енергетичну промисловість відтепер усуватиме одну з останніх перешкод для запуску газпромівського Nord Stream 2 тоді як Російська Федерація не зробила жодних істотних поступок і, тим більше, не надає жодних гарантій щодо майбутнього транзиту газу через Україну. Це викликає велике занепокоєння не лише у Києві, адже, попередні «гарантії» Кремля аж ніяк не були надійними.

Тривалий час уряд Німеччини замовчував своє фактичне схвалення проєкту «Газпрому», ховаючись за визначенням його як «приватного проєкту», йдеться у заяві. Після численних протестів європейських держав-партнерів уряд Німеччини поступився двічі, щоб хоча б певною мірою зберегти європейську єдність навколо проєкту. По-перше, говорячи, що мінімальна (і до сьогодні невизначена) кількість російського газу, мала б і надалі постачатися через Україну. По-друге, Федеральний уряд обіцяв імплементувати Газову директиву ЄС, яка повинна, принаймні, пом‘якшити наслідки запуску Nord Stream 2 для зачеплених країн-членів ЄС, у національне законодавство без змін.

Федеральний уряд порушив обидві свої обіцянки, стверджують Зелені.

Союз 90/Зелені із самого початку відхиляли проєкт «Газпрому» Nord Stream 2. Вони вважають цей проєкт екологічно неприйнятним, економічно сумнівним і таким, що веде до розколу всередині ЄС. Крім того, Nord Stream 2 аж ніяк не сприятиме диверсифікації джерел енергопостачання в Німеччині, а навпаки, посилить енергетичну залежність ФРН від російського державного концерну "Газпром".

Але перш за все, Nord Stream 2 є діаметрально протилежним європейським та німецьким цілям щодо захисту клімату, переконана екологічна партія. І підкреслює, що ця інвестиція в інфраструктуру невідновлювального, викопного палива ускладнює необхідну розбудову відновлюваних джерел енергії та, відповідно, декарбонізацію промисловості.