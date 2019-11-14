Рада ухвалила законопроєкт про електронні земельні торги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №2195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За рішення про ухвалення в першому читанні за основу законопроєкту № 2195 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони” проголосували 262 народні депутати.

Редакцією проєкту закону передбачено запровадження обов’язкового продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони.

Даним проєктом закону визначається, що за нового порядку проведення земельних торгів через електронну торгову систему буде автоматизовано низку процесів - наприклад, здійснення ставок учасниками, подання ними заявок на участь тощо. Також публікація всіх документів, які стосуються торгів та земельних ділянок, буде у загальнодоступній та відкритій електронній торговій системі.

Приміром, на відміну від положень чинного законодавства, земельні торги проводитимуться відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика. Усі деталі організації земельних торгів, а саме - розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору електронного майданчика – будуть визначені у встановленому порядку Кабінетом міністрів України.

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На думку авторів законопроєкту, електронні аукціони забезпечать не тільки підвищення кількості проданих та орендованих об’єктів, а й збільшать вартість та розмір орендної плати за ці ділянки землі. Також продаж та передача в користування земельних ділянок через електронні торги забезпечить прозорість процедур, оскільки суб’єктивний вплив на земельні торги буде мінімізований та замінений автоматичними діями електронної системи.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні народні депутати у першому читанні підтримали законопроєкт №2178-10, який передбачає скасування мораторію на продаж землі в Україні.