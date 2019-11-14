Милованов: У нас є два сценарії для гривні на наступний рік
Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов сказав в кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Курс долара не закладається в бюджет, закладається в бюджет надходження від імпорту тощо. Курс долара використовується в розрахунках та прогнозах для того, аби розрахувати такі надходження. У нас є два сценарії, в одному з них курс 27 грн за долар, а в іншому сценарії, який більш оптимістичний та виходить з розрахунку більших інвестицій, курс закладається в розмірі близько 24 грн", - сказав Милованов.
Він зазначив, що курс долара залежить від того, який обсяг інвестицій заходитиме до України. А для того, аби ці суми були значними, Україні слід налагодити сприятливий бізнес-клімат, продовжувати втілювати вже започатковані реформи і будувати довіру до країни як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів.
"Буде довіра до України - будуть як внутрішні, так і зовнішні інвестиції", - сказав Милованов та додав, що за песимістичним сценарієм у наступному році очікуються інвестиції у розмірі 3 млрд дол., а за оптимістичним - 6 млрд дол.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів спирається на макропрогноз, розроблений Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України щодо середньорічного обмінного курсу – 27,0 грн/дол. на наступний рік. Раніше, до першого читання проєкту Державного бюджету 2020, він був розрахований за курсом 28,2 грн/дол., що був затверджений ще у травні.