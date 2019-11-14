Понад 70% українців підтримують збільшення податків для олігархів

Більшість українців вважають за необхідне збільшити розмір податків для олігархів і великого бізнесу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Ініціативу підвищити податки великому бізнесу згідно з результатами опитування підтримують 70% респондентів.

Водночас стосовно фізичних осіб-підприємців (ФОПів), малих підприємств та найманих працівників думки опитаних цілком протилежні: понад 70% виступають або за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж зменшити. Щодо середнього бізнесу, то думки опитаних розділилися так: 25% підтримують їх збільшення для середнього бізнесу, 30% – за зменшення податків, стільки ж – за те, щоб нічого не змінювати.

Підприємці та ті, хто хочуть мати власну справу, на відміну від інших категорій населення, виступають швидше за зменшення податків для всіх категорій бізнесменів, за винятком олігархів.

Результати опитування також засвідчили, що 85% респондентів підтримують посилення відповідальності за несплату податків для олігархів та великого бізнесу. 58% підтримують таку ініціативу щодо середнього бізнесу. Натомість для представників малого підприємництва думки опитаних розділилися: близько 40% підтримують посилення покарань за несплату податків, стільки ж – проти. Останніх більше серед тих, хто має власну справу.

Згідно з результатами дослідження 60% опитаних стикалися з ситуацією, коли продавець не видавав жодного чеку за придбані товари або послуги (29% - часто, 31% - час від часу), 38% - не стикалися з цим. Частіше з такою ситуацією стикалися молодь і ті, хто мають власну справу.

Половина опитаних також відповіли, що знають суму податків, яку сплачують державі щомісяця при отриманні зарплати/прибутку, майже 30% - не знають, що п’ятий вказав, що не отримує зарплати/прибутку.

Найбільш обізнані із величиною податків в Україні молодь і люди середнього віку, громадяни з вищим рівнем доходів, підприємці та охочі мати свою справу.

Читайте також: Більшість українців підтримує запровадження касових апаратів для ФОП

Дослідження було проведене у період 22-30 жовтня 2019 року. Загалом було опитано 2000 респондентів віком від 18 років методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.