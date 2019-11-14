Рада взялася за розгляд Держбюджету-2020

Верховна Рада розпочала розглядати у другому читанні законопроект № 2000 “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020. У проєкті Державного бюджету України на 2020 рік, підготовленому до другого читання у Верховній Раді України, порівняно з редакцією законопроєкту, поданою до першого читання, доходи запропоновано збільшити на 14,18 млрд грн, а видатки – на 10,1 млрд грн.

Також відповідно до другого читання збільшилась сума, на виплату допомоги сім’ям з дітьми, на 2,2 млрд грн, субвенції на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт підвищені на 364,1 млн грн. Для допомоги самотнім пенсіонерам на догляд виділено додатково 860 млн. грн.

На централізовану закупівлю лікарських засобів та медичних виробів для лікування окремих захворювань виділено додатково 3,2 млрд грн; на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування додано 1 млрд грн; суму на лікування громадян України за кордоном збільшено на 400 млн грн. На здійснення заходів соціально-економічного розвитку територій виділено 2 млрд грн за рахунок відповідного зменшення Державного фонду регіонального розвитку, фінансування якого становитиме 7,5 млрд грн.

Верховна Рада розглядає бюджет / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Збільшено фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 1,5 млн грн. Кошти на будівництво та реконструкцію мостів зростуть на 500 млн грн. На 622,8 млн грн збільшено суму на виведення державних вугледобувних підприємств на беззбитковий рівень діяльності шляхом закриття неперспективних збиткових структурних підрозділів державних підприємств (шахт).Верховній Раді України