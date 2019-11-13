Аналітик спростовує міф про "надцінність" української землі

Міф про те, що наша земля надто цінна для когось, це просто вигадка, адже сільське господарство сьогодні - це не тільки земля, а й технології, обладнання, інфраструктура.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив аналітик фінкомпанії Альпарі Максим Пархоменко.

"Верховна Рада розглядає земельну реформу. Нове законодавство має навести лад у кадастрах, звести всі реєстри і впорядкувати земельні відносини й дати можливість розпоряджатися своєю землею її власникам... У світі достатньо земель, які можуть прогодувати населення. З огляду на нові технології, компанії не мають потреби в нашій країні. Міф про те, що наша земля надто цінна для когось, це просто вигадка. Оскільки сільське господарство сьогодні - це не тільки земля. Це технології, обладнання, інфраструктура. Лише наявність цих факторів робить землю цінною для компанії", - зазначив Пархоменко.

Він також наголосив, що технології і обладнання можемо швидко завезти в Україну, але створити умови у вигляді доріг, залізниць, елеваторів, бірж не вийде за кілька років.

"Це величезна робота, яку можуть допомогти зробити іноземні інвестори", - зауважив експерт.

За його словами, обмеження користування землею веде до одного підсумку - зниження цінності землі. У ситуації, коли є пропозиція, але обмежений або ліквідований попит, зростати в ціні нічого не може - немає покупців. У зв'язку з цим жителі сіл не отримають доходів від землі, не можуть її продати. За таких умов земля - ​​це мертвий тягар, який не має ніякої цінності.

"Для економіки, як і для власників земельних ділянок, найоптимальніший варіант - зростання цін на землю. Але після самої реформи його не буде. Воно можливе тільки при зростанні попиту на цей товар. А попит у свою чергу можуть формувати як поточні учасники ринку, так і нові", - зазначив Пархоменко.

Але важливо зрозуміти, зауважив експерт, що поява нових учасників-іноземців не відбувається миттєво.

На сьогодні вартість землі в різних областях украй різна. Наявність інфраструктури, доріг, елеваторів, залізниці або річки підвищує її вартість. Також якщо на цій ділянці працюють компанії, її цінність може зрости. Але в більшості випадків таких факторів немає, через що очікувати появи черги з покупців не варто, як і зростання ціни на неї, зауважив аналітик.

"Земельна реформа може дозволити нам стати багатшими, але будь-які обмеження і заборони тільки затримають цей процес і не дозволять жителям сільської місцевості продати і розпоряджатися нею на вигідних умовах", - додав Пархоменко.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада у Верховній Раді розглядають законопроєкт про земельну реформу. Законопроєкт передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.