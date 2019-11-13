Криклій обіцяє якісне залізничне та автомобільне сполучення для аграріїв

Міністерство інфраструктури підтримує земельну реформу і планує забезпечувати якісне залізничне та автомобільне сполучення для аграріїв.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

"Я - за земельну реформу... Міністерство інфраструктури також активно готується до запуску ринку землі. Маємо забезпечити якісне залізничне та автомобільне сполучення, щоб аграрії доставляли свою продукцію швидко та без перешкод. Також важливим етапом буде запуск річкових перевезень - це найдешевший спосіб доставки аграрної продукції", - заявив Криклій.

Він додав, що лише 6 країн світу не мають вільного ринку землі: Венесуела, Північна Корея, Таджикистан, Конго, Куба та Україна, і "ми маємо вийти з цього закритого клубу".

"Треба мати сміливість розв’язувати складні проблеми, бо нас обирали для змін. Реформа має відбутись, ринок землі повинен позбутись чорних та сірих схем", - додав Криклій.

Міністр також зауважив, що вільний ринок землі дасть Україні економічний і цивілізаційний поштовх. “Наше завдання - полегшити працю українських аграріїв, показати їм інший вимір, у якому вони зможуть розвиватися і працювати легально”, - заявив Криклій.