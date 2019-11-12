Дві компанії виявили інтерес до проєкту концесії порту "Ольвія"

Представники грузинської індустріальної групи (Georgian Industrial Group, GIG) та компанії RISOIL виявили інтерес до проєкту концесії миколаївського державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія".

Про це повідомили на сайті «СК «Ольвія».

«З метою більш детального ознайомлення з об’єктом концесії, 12 листопада 2019 року до спеціалізованого морського порту "Ольвія" з візитом прибули представники Грузинської Індустріальної Групи (Georgian Industrial Group, GIG) та компанії RISOIL», - ідеться у повідомленні.

GIG є однією з найбільших промислових груп Грузії, яка має різноманітний портфель бізнесу з чітким фокусом на енергетичному секторі. Також GIG займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами, напоями та виробництвом металу.

RISOIL є одним з найбільших експортерів сирої соняшникової олії і побічних продуктів переробки соняшнику з України. Компанія створила офіси та виробництво в низці країн Європейського Союзу, Україні та Грузії.

Під час візиту в порт представники GIG і RISOIL зустрілися з керівником ДП «СК «Ольвія» Русланом Олейником і адміністрації морського порту "Ольвія" Андрієм Єгоровим, а також оглянули територію порту і виробничі потужності стивідорної компанії.

Як повідомлялося, 18 жовтня Мінінфраструктури оголосило про проведення конкурсу щодо передачі в концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" і майна ДП "Адміністрація морських портів України".

Подання заявок та конкурсних пропозицій триватиме до 16 грудня 2019 року.