Дві компанії виявили інтерес до проєкту концесії порту "Ольвія"
Про це повідомили на сайті «СК «Ольвія».
«З метою більш детального ознайомлення з об’єктом концесії, 12 листопада 2019 року до спеціалізованого морського порту "Ольвія" з візитом прибули представники Грузинської Індустріальної Групи (Georgian Industrial Group, GIG) та компанії RISOIL», - ідеться у повідомленні.
GIG є однією з найбільших промислових груп Грузії, яка має різноманітний портфель бізнесу з чітким фокусом на енергетичному секторі. Також GIG займається комерційною нерухомістю, будівельними матеріалами, напоями та виробництвом металу.
RISOIL є одним з найбільших експортерів сирої соняшникової олії і побічних продуктів переробки соняшнику з України. Компанія створила офіси та виробництво в низці країн Європейського Союзу, Україні та Грузії.
Під час візиту в порт представники GIG і RISOIL зустрілися з керівником ДП «СК «Ольвія» Русланом Олейником і адміністрації морського порту "Ольвія" Андрієм Єгоровим, а також оглянули територію порту і виробничі потужності стивідорної компанії.
Як повідомлялося, 18 жовтня Мінінфраструктури оголосило про проведення конкурсу щодо передачі в концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" і майна ДП "Адміністрація морських портів України".
Подання заявок та конкурсних пропозицій триватиме до 16 грудня 2019 року.