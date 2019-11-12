Залізничний вокзал у Харкові віддадуть у концесію - Криклій

Готель, приміський комплекс і залізничний вокзал «Південної залізниці» в Харкові визначено як об’єкти для концесії.

Про це під час робочої поїздки в Харків розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До комплексу Харківського залізничного вокзалу належить готель на 90 номерів, який не функціонує, бо не може нормально утримуватися. Це дивно, бо готель знаходиться у центрі міста – і не завантажений. Ми хочемо, щоб тут був красивий діючий готельний комплекс, максимально завантажені торговельні площі. І це нові робочі місця і прибутки до місцевого і державного бюджетів, а не збитки», - сказав Криклій.

За його словами, щороку збитки харківського вокзалу становлять понад 50 мільйонів гривень.

Міністр поінформував, що інвестора для Харкова ще немає, але в цілому українськими залізничними вокзалами цікавляться зарубіжні підприємства.

«Місяць тому разом з президентом ми мали зустріч із потужною будівельною компанією в ОАЕ, і вони зацікавлені і не розуміють, чому ми раніше цього не розвивали», - розповів Криклій.

Міністр наголосив, що на вокзалах тривалий час існує непрозора схема оренди торгових майданчиків, часто – з корупційною складовою. Вирішення проблеми лише з орендою буде точковим, вважає високопосадовець, а прихід інвестора, який отримає комплекс у концесію, передбачає розвиток, цікаве зонування і більший дохід.