Рада планує поліпшити "цифрову" інфраструктуру
Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам.
Як пояснив заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, для розбудови "цифрової країни потрібно мати розвинену цифрову інфраструктуру", однією з перепон у реалізації чого є недостатнє охоплення інтернетом значних територій, особливо - в сільській місцевості.
Прийняттям законопроєкту буде усунуто прогалини у законі «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», які надають можливість окремим власникам (володільцям) інфраструктури об’єктів доступу ухилятись від його виконання. В свою чергу, оператори отримають змогу прокладати електронні комунікаційні мережі за граничними розмірами плати за доступ, встановленими у законі про доступ, здійснювати покриття мережами у віддалених регіонах країни.