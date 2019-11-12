Рада планує поліпшити "цифрову" інфраструктуру

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики".

Відповідне рішення підтримали 300 народних депутатів за мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою законопроєкту є створення сприятливих умов операторам електронних комунікаційних послуг для розташування технічних засобів електронних комунікацій та надання послуг споживачам, як фізичним, так і юридичним особам.

Як пояснив заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко, для розбудови "цифрової країни потрібно мати розвинену цифрову інфраструктуру", однією з перепон у реалізації чого є недостатнє охоплення інтернетом значних територій, особливо - в сільській місцевості.

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Прийняттям законопроєкту буде усунуто прогалини у законі «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», які надають можливість окремим власникам (володільцям) інфраструктури об’єктів доступу ухилятись від його виконання. В свою чергу, оператори отримають змогу прокладати електронні комунікаційні мережі за граничними розмірами плати за доступ, встановленими у законі про доступ, здійснювати покриття мережами у віддалених регіонах країни.