В Україні запустять 10 нових залізничних маршрутів

Міністерство інфраструктури планує у наступному році придбати 26 пасажирських та 2000 вантажних вагонів, а також відкрити нові залізничні маршрути.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«В планах Міністерства інфраструктури в 2020 році придбання Укрзалізницею 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів, укладення договорів на 40 тепловозів та 200 електровозів, електрифікація 110 км колії для пришвидшення руху потягів, локалізація виробництва тяги в Україні, що дозволить створювати нові робочі місця для українців. Після оновлення рухомого складу планується відкриття нових маршрутів», - йдеться у повідомленні.

У межах України можуть відкритись такі маршрути: Ужгород – Херсон через Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя – Івано-Франківськ через Дніпро, Запоріжжя – Чернівці, Київ – Ковель, Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг, Лисичанськ — Одеса, Київ-Миколаїв - Херсон.

У міжнародному сполученні, зокрема з країнами ЄС та Республікою Білорусь: маршрути до Польщі - приєднання до потягу 4 столиць – 5 столиці (Таллінн), Львів – Мінськ через Ковель, Брест, Гомель – Київ.

Повідомляється також, що паралельно з цим планується покращити рівень сервісу та комфорту для пасажирів. Для цього у наступному році заплановані: заміна освітлення у вагонах, оновлення постільної білизни, вдосконалення системи прибирання у потягах.